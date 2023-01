Tasse, nessuna variazione "Un bilancio prudente"

Una maratona, a tratti decisamente accesa e accalorata, di quasi 7 ore di discussione ha salutato l’approvazione del bilancio di previsione, per la prima volta in tempi fortemente anticipati rispetto al passato. Un documento illustrato dal consigliere con delega al bilancio, Ermanno Vitali: "È un bilancio ispirato alla prudenza, in cui non è previsto nessun aumento della tassazione (ritoccato, da 165 a 180 euro, il servizio scuolabus per cercare di rientrare, in parte, del cospicuo aumento del carburante, ndr), dove tutti i conti sono in ordine. Abbiamo un programma delle opere pubbliche per circa 8 milioni di euro (cui vanno aggiunti i 2,9 milioni per il municipio, ndr) e una grandissima programmazione futura, relativa soprattutto all’asilo nido e al palasport". E su quest’ultima opera è arrivata la notizia più interessante ed è toccato all’assessore Giacomo Beverati renderne edotta l’assise consiliare: "La campagna di indagine che abbiamo fatto fare sulle strutture esistenti del nuovo palas per capire se quelle opere incamerate al patrimonio pubblico potevano essere utilizzate o no per il completamento dell’impianto sportivo, ha consentito di accertare che il muro controterra e le fondazioni sono utilizzabili per la futura struttura, e il loro valore è stato stimato (in base il prezziario vigente) in 800mila euro".

Tradotto, questo significa che "potremo risparmiare questa somma delle opere fondali che non dovremo realizzare perché ci sono già. Tutte le prove di carico hanno dato valori superiori a quelli di progetto" ha aggiunto Beverati. Di conseguenza, l’amministrazione ha la strada libera per procedere alla progettazione definitiva: "Siamo orientati verso l’appalto integrato (progettazione, per la quale saranno utilizzati i 500mila euro di finanziamento statale) ed esecuzione dei lavori insieme) per essere più celeri e consegnare alla città nel più breve tempo possibile un palazzetto da 2mila posti". Nel corso della discussione non sono mancati battibecchi con la minoranza, con Beverati che, a un certo punto, ha rivelato un passaggio di cui gli esponenti del Pd cittadino non pere fossero a conoscenza: "Con tre emendamenti al bilancio di previsione presentati dal Pd in consiglio regionale, è stato chiesto di togliere al nostro Comune 750mila euro dei 3 milioni che la Regione aveva assicurato. Gli emendamenti sono stati bocciati ma, al momento, pare abbiamo perso 200mila euro che, molto probabilmente, riusciremo a recuperare".

Marisa Colibazzi