Tasso alcolemico da record, sequestri e patenti ritirate: weekend di eccessi nel Fermano

Fermo, 27 ottobre 2025 – Cinque denunce, test alcolemici da record, sequestri di auto e ritiri di patente E’ questo in breve il bilancio delle attività di prevenzione dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo finalizzate alla sicurezza stradale. Nello specifico i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno denunciato un 75enne di Macerata, poiché coinvolto in un sinistro stradale a Falerone, dove è risultato in stato di evidente alterazione alcolica. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente ritirata. A Fermo in occasione di un altro sinistro stradale, i carabinieri della Sezione radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 28enne moldavo, risultato positivo agli accertamenti biologici finalizzati alla verifica sull’assunzione di sostanze alcoliche evidenziando un tasso alcolemico addirittura pari a 4,16 g/l. La sua vettura è stata sequestrata ai fini della confisca mentre la patente di guida gli è stata ritirata. Sempre i militari della Sezione radiomobile di Fermo, stavolta a Porto Sant’Elpidio, hanno fermato per un controllo una 31enne indiana residente a Civitanova Marche che, sottoposta ad accertamento con etilometro è risultata avere un tasso alcolico di ben 2,50 g/l. Immediato, anche in questo caso, il ritiro del documento di guida.

A Monte Urano i carabinieri del posto coadiuvati da quelli della Sezione radiomobile di Fermo, sono intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale, denunciando un 36enne di Montegiorgio che, sottoposto ad accertamenti è risultato positivo all’assunzione di alcool ben oltre il limite concesso dalla legge con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo. Un altro sinistro stradale verificatosi a Porto San Giorgio i cui rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Sezione radiomobile di Fermo, ha visto come protagonista un 21enne fermano. Il ragazzo, trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica circa l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il giovane inoltre è risultato inottemperante al divieto emesso dal questore di Fermo di fare ritorno nel comune di Porto San Giorgio, per la durata di due anni. Nella circostanza, un 22enne del Bangladesh, passeggero del veicolo condotto dal 21enne, è stato trovato in possesso di cocaina detenuta per uso personale ed è stato segnalato alla prefettura per i provvedimenti di competenza.