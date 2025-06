Team Atletica Marche da applausi. Vince e riconquista la Serie A

Al termine di un fine settimana di gare infuocato, sia per la temperatura che per le emozioni, la squadra assoluta femminile del Team Atletica Marche ha vinto la finale di serie B di società e ha conquistato una storica promozione in serie A. In realtà si tratta di un ritorno. Stavolta, dopo la vittoria nella fase regionale, la formazione del direttore sportivo Robertais Del Moro si è imposta su Bari e sull’Atletica Faenza, dando prova di grande compattezza e generosità.

Sul giro di pista con ostacoli Angelica Ghergo ha staccato tutte le avversarie, con un crono sotto il minuto; è stata poi la volta della 4x400 m tagliare per prima il traguardo, con le frazioniste Valentina Natalucci, Greta Luchetti, Adjo Gloria Gabga e Alice Frontalini. Il quartetto della 4x100 m, con Alice Rivellini al posto di Gabga, ha corso in 47’’89 per salire sul secondo gradino del podio.

Tra le più giovani della squadra, si è messa in luce la sangiorgese India Gray, che con 1,66 m nel salto in alto e 5,49 m nel lungo ha avvicinato i suoi primati personali e ha centrato un secondo e un terzo posto. Il mezzofondo ha visto impegnate Celeste Ghergo (2’17’’49 negli 800 m) e la siepista Benedetta Pompei. Il capolavoro sportivo è stato completato dai lanci di Ilaria Del Moro e Letizia Merli, la marcia di Marina Ivanova e i salti di Eva Joao Polo e Adele Minnucci.