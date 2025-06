‘Team Qbo’ da applausi ai campionati regionali di salvamento

E’ stata un successo l’ultima partecipazione per il ‘Team Qbo’ di nuoto di Montegiorgio ai campionati regionali di salvamento, tanto che quattro giovani atleti finiscono sul podio e uno strappare la qualificazione ai campionati nazionali. Un momento di grande soddisfazione per tutto il gruppo dai nuotatori ai preparatori per il ‘Centro Q-bo Wellness’ che ha portato a casa quattro medaglie, di cui tre d’oro, coronando un percorso di crescita sempre più solido. A mettersi in mostra Daniele Piermattei, che nei 100 metri manichino pinne e torpedo ha ottenuto la qualificazione ai campionati italiani di categoria. È la prima che un atleta del ‘Team Q-bo’ raggiunge questo obiettivo. Si aggiungono poi Tiburzi Tancredi: oro – manichino pinne e torpedo (categoria ragazzi) e argento – manichino pinne 100 metri. Maria Rommozzi: oro – manichino pinne e torpedo. Nel corso degli ultimi anni il ‘Team Q-bo’, ha dimostrato di essere una delle realtà sportive giovanili più dinamiche del territorio. "Siamo estremamente soddisfatti – commenta Giorgio Bonfigli, Direttore sportivo del club - questi risultati sono il frutto di un percorso che parte da lontano, fatto di impegno, costanza e di un sano ambiente di lavoro. La qualificazione di Daniele rappresenta una tappa storica per noi, ma è anche il segno di ciò che possiamo raggiungere quando lavoriamo uniti verso un obiettivo". A cui si aggiunge anche l’entusiasmo della responsabile della squadra di nuoto. "Ogni singolo atleta ha migliorato le proprie prestazioni – aggiunge Giusy Ciccoli - segno che la strada intrapresa è quella giusta. Il lavoro in vasca, la preparazione a secco, il supporto del mental training stanno dando i frutti che speravamo. Se oggi celebriamo un risultato storico, all’energia di tutto lo staff". Ora occhi puntati sui prossimi campionati regionali di nuoto in programma per le prossime settimane.