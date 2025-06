Team Red Racing,. Claudio Simonini sale sul podio

Ancora successi nell’ultimo fine settimana in casa del Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina. Nel campionato italiano Fmi Ama Over 40, sul tracciato del ‘Cross Valley’ Sassuolo, tracciato di casa per Claudio Simonini non si è risparmiato, portando a casa un ottimo terzo posto di giornata, che gli vale la stessa posizione nella classifica del campionato italiano nella categoria SuperVeteran Mx1. Bene anche il compagno di squadra Marco Ravaglia, che si deve accontentare della quarta posizione proprio alle spalle di Simonini. Sempre nella SuperVeteran ma Mx2, molto bene Alessandro Cevolani che chiude in sesta posizione assoluta di giornata, anche per lui sesta posizione nella generale. Nella categoria Veteran Mx2 Ivan Lucarelli è riuscito a chiudere in quarta posizione assoluta di giornata che gli vale la terza posizione assoluta nella classifica generale del Campionato italiano.