Team Red Racing di Grottazzolina sempre sugli scudi

Sempre sugli scudi il Team Red Racing di Grottazzolina, presente alle varie gare nazionali e frequentemente sul podio. In occasione del Trofeo Italia Uisp sul tracciato di Città di Castello, con oltre 300 piloti alla partenza la Red Racing ha partecipato con sei piloti divisi nelle varie categorie. Nella categoria Mx1 Agonisti Graziano Peverieri ha conquistato il 3° posto assoluto, mentre nella categoria Esperti Daniele D’Angelo nonostante una bella prova ha dovuto accontentarsi dell’8° posto. Nella Amatori Mx1 dopo due partenze non felici Paolo D’Angelo, riusciva a chiudere la giornata nella top dei dieci. Per quanto riguarda la classe Mx2 Agonisti Ivan Lucarelli ha conquistato il 5° posto. Non meno entusiasmante è stata la prova sul tracciato del ‘Miravalle’ di Montevarchi, dove si è disputata la prima prova di Campionato italiano Fmi Epoca, dove il neo campione italiano della categoria D3 Mirko Fiorentini chiude in terza posizione assoluta causa una penalità. Sempre Mirko Fiorentini a Castellarano, è riuscito a ritagliarsi nella categoria Evo il secondo posto al Campionato regionale Emilia Romagna Epoca.