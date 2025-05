Team Red Racing:. Peverieri e Lucarelli salgono sul podio

Ancora una volta il Team Red Racing con sede a Fermo e anima a Grottazzolina raccoglie i risultati di un ricco fine settimana, a Malpensa Peverieri e Lucarelli mettono a segno due primo posti da incanto. Iniziamo appunto dal crossodromo della Malpensa di Milano, si è corsa la seconda prova del Campionato italiano Ama Over 40, dove per il team sono scesi in pista ben cinque piloti. Nella categoria SuperVeteran Mx2 Graziano Peverieri ha conquistato la prima posizione assoluta, mentre il collega Alessandro Cevolani, dopo una scivolata, riusciva a recuperare fino alla decima posizione. Nella categoria Mx1, Claudio Simonini è stato protagonista di una buona partenza, ma ha dovuto cedere alle pressioni degli avversari per lui quarto posto e Marco Ravaglia si è piazzato quinto. Nella categoria Veteran Mx2 Ivan Lucarelli ha concluso la batteria in terza posizione. La domenica si disputava la seconda manche sorridendo nuovamente allo jesino Peverieri il quale, nonostante una nottata caratterizzata da fastidi alla schiena, metteva in bacheca il terzo posto assoluto, tradotto però nel successo della classe di sfida, ma primo della categoria SuperVeteran Mx2, nonostante una gara in meno, Peverieri al momento mantiene così la 2° posizione nella classifica generale di campionato, mentre Alessandro Cevolani si è divuto accontentare della 9° posizione nella Mx2. Fotocopia del sabato per Claudio Simonini, 4° posto e 5° piazzamento per Ravaglia, anche per la classifica generale. Nella Veteran Mx2 Ivan Lucarelli si è conquistato con merito la 2° posizione, a valergli il secondo gradino del podio per la 3° posizione assoluta di campionato. Mentre sul tracciato casalingo di Fermo di ‘Monterosato’ si è disputata la seconda prova del Campionato italiano Expert-Rider, ed il Red Racing è stato rappresentato in pista con Riccardo Innamorati, chiudendo la propria prova in quattordicesima posizione.

a.c.