Team Red Racing vince tre gare in un weekend, Fiorentini, Peverieri e Barbizzi sul podio

Nell’ultimo fine settimana il Team Red Racing è stato impegnato su tre tracciati di gara, e più precisamente al ‘Ciglione della Malpensa’ di Milano, sul tracciato ‘Guido Catini’ di Ponzano di Fermo e infine il Trofeo Simoncelli che si è svolto sul circuito ‘Le Ginestre’ di Cascia. Partiamo con il Campionato italiano moto Epoca Fmi che si è tenuto a Malpensa, dove Mirko Fiorentini con due primi nella categoria D3 di categoria sale sul primo gradino del podio e allunga in classifica mantenendo ben salda la tabella rossa di leader. Sul tracciato fermano di Ponzano di Fermo si scendeva in pista per il Campionato regionale Fmi, qui Graziano Peverieri sale sul gradino più alto del podio con un secondo ed un primo di giornata vincendo l’assoluta e consolidando la tabella rossa e pregustando il secondo traguardo dopo il Campionato italiano già vinto in anticipo nella Over Mx2. Bene anche Riccardo Innamorati che sale sul secondo gradino del podio nella Rider Mx1 accorciando la classifica generale. A chiudere la serie di successi il giovanissimo Michele Barbizzi impegnato sul circuito di minimoto di Cascia dove appunto si è tenuto il Trofeo Fmi Simoncelli, nello specifico Barbizzi con un 11 ed un 9 posto di giornata, è riuscito a conquistare la 10° posizione assoluta. Successi che riempiono di orgoglio, ma senza farsi trascinare, fra quattro giorni i piloti saranno ancora in pista.