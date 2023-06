’Teatri dal mondo’, un festival itinerante

Tutto pronto per la 34esima edizione del festival teatro per ragazzi I Teatri del Mondo, organizzato dall’associazione LaGrù di Lorenzo Palmieri e Stefano Leva, con direzione artistica di Oberdan Cesanelli. Edizione che si preannuncia di grande qualità per la ricchezza del programma e delle collaborazioni. Il festival si svolgerà a Porto Sant’Elpidio dal 15 al 22 luglio toccando i vari quartieri, con 50 spettacoli e 6 laboratori espressivi ma avrà la sua anteprima il 7 e l’8 luglio a Macerata, il 10 e l’11 sarà a Sant’Elpidio a Mare e dal 12 al 14 a Monte Urano, mentre la chiusura del tour è prevista a Monterubbiano l’8 e il 10 agosto. "Il festival rappresenta la storia di questa città, caratterizza l’offerta culturale da oltre 30 anni ed è sempre in aggiornamento – dichiara il sindaco Massimiliano Ciarpella – Individueremo proposte future per permettere al festival di emergere sempre di più. Il teatro è una forma tangibile di cultura, per questo daremo massimo supporto sempre". Presente anche il consigliere regionale Andrea Putzu, che ha ricordato insieme al sindaco la storica figura promotrice ed ideatrice del festival, Gianni Battilà. Lodi all’iniziativa della giunta anche dall’assessora Elisa Torresi, che ha sottolineato il duro lavoro dell’organizzazione, così come non sono mancati i complimenti del presidente dell’Amat Piero Celani: "Il teatro veicola coscienza, sensibilità, senso di comunità ed è occasione di mettere insieme genitori e figli e – sottolinea – finalmente si comprende il valore degli eventi culturali come volano anche economico". Valori che sono stati ribaditi in tutti gli altri interventi, da Ezio Montevidoni della fondazione Carifermo, agli amministratori dei comuni che ospiteranno alcuni spettacoli de I Teatri del Mondo: le assessore alla cultura di Macerata e Monte Urano Catiuscia Cassetta e Loretta Morelli, la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali. Il direttore artistico Oberdan Cesanelli presenta una sintesi dell’articolato programma: "Gli spettacoli saranno tutti diversi tra di loro, da burattini e marionette a clownerie, passando per prestigio e giocoleria fino a nuove tecniche teatrali – spiega Cesanelli – i laboratori sono vicini al sold out e la giuria dei 150 ragazzi è già al completo. Orgogliosi di portare avanti un’iniziativa già tanto accreditata, una responsabilità che ci gratifica e ci motiva".

Nadir Tomassetti