Teatri e nomina Unesco, il sindaco Vesprini:: "Un grande onore"

Il sindaco Valerio Vesprini sui social annuncia la candidatura dei teatri per la regione Marche al patrimonio dell’Unesco. Il teatro storico di Porto San Giorgio è stato uno dei primi ad essere candidato alla nomination ed è presente nell’elenco dei 14 teatri già selezionati, quindi si trova in pole position per l’ambito e prestigioso riconoscimento: "Il grande risultato, che ora sarà sottoposto all’esame della commissione ci rende orgogliosi visto l’impegno e la dedizione che l’amministrazione comunale ha sempre avuto nel corso degli anni e continua ad avere".