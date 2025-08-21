Teatri senza Frontiere in partenza: "Saremo di nuovo in Ucraina"

A Fermo e non solo è conosciuto come un grande autore e attore di teatro ragazzi, è il regista del Carnevale del fermano, nella versione invernale e in quella estiva, è un nome che vale un mondo di storie e di colori. Marco Renzi è anche uno scrittore, a Fermo lo dirà nel corso del festival internazionale di arte di strada Buskeria, venerdì, alle 21 nel cortile di Palazzo Erioni Falconi. È qui che presenterà il suo ultimo libro, ‘Il pianeta storto’, con le immagini fotografiche di Ruggero Ratti e Sorina Simona Furdui. Il volume offre l’opportunità di rivivere, con il suo autore, i viaggi dei Teatri senza Frontiere degli ultimi sei anni, effettuati in Ghana, Brasile, Bosnja Erzegovina, Kenya, Ucraina, Zambia. Diari di viaggi difficili, non solo per i luoghi e le situazioni incontrate, ma anche complicati da rielaborare nell’individuale mondo interiore dei partecipanti, per quanto visto e testimoniato, quando ciò che si testimonia stride prepotentemente con quello che definiamo "civiltà umana". Un libro che richiede attenzione e anche una sosta per riflettere sui tanti aspetti della vita - scontati per noi - ma che per molti (più di quanto immaginiamo, sul nostro pianeta) sono mete difficili da conquistare anche solo per sopravvivere ogni giorno. L’incontro sarà anche occasione per introdurre l’imminente progetto che vedrà Teatri senza Frontiere nuovamente in Ucraina dal 14 al 29 settembre prossimi: "E’ incredibile trovare, anche in mezzo alla guerra, alla povertà, al disagio più assoluto, la stessa identica voglia di storie e di magia che hanno tutti i bambini. In ogni luogo che attraversiamo quello che ci viene restituito è molto di più di ciò che portiamo, la bellezza del teatro, la comunicazione sull’onda delle emozioni, la vicinanza a chi soffre – spiega Renzi – abbiamo recitato anche sotto i bunker in Ucraina."