Teatri senza frontiere "Sfidiamo le bombe"

Il teatro che va proprio là dove serve, dove manca il colore, dove i ragazzi non riescono più a sorridere. È il senso del progetto "Teatri senza frontiere", ultimo capitolo di Marameo, il festival di teatro per ragazzi coordinato da Marco Renzi con l’associazione Utopia. Il 16 di settembre si parte per la sfida più grande, portare il teatro per ragazzi nel cuore dell’Ucraina, al centro della guerra, a donare sorrisi a chi non ha più nemmeno lacrime da piangere. Racconta Renzi: "Stavolta un po’ di paura c’è, siamo stati in Africa soprattutto, dove la guerra è quella alla povertà. Stavolta le bombe sono vere ma credo che davvero in questo caso sia indispensabile esserci". Partner del progetto sono Padre Ihor Boyko, Rettore del Seminario dello Spirito Santo di Leopoli e Maksym Ryabukha, Vescovo ausiliare di Donetsk, con loro Renzi girerà tra Leopoli, Stryj, Ivano, Frankivsk, Ternopil, Cernivtsi, Kherson, Mykolayiv, Kryvyj Rig, Dnipro, Zaporizzia, Kharkiv, Kyiv: "Sono previsti complessivamente 15 interventi di spettacolo e un laboratorio teatrale di una settimana a Leopoli con 30 giovani dai 18 ai 20 anni. Con me, prosegue Renzi, ci saranno Simona Ripari e Ruggero Ratti, di Proscenio teatro, Gabriele Claretti di Ho un’idea, Maurizio Stammati del Teatro Bertolt Brecht di Formia, Noemi Bassani e Stefano Tosi de L’Arca di Noe di Varese e Marco Pedrazzetti di Filodirame a Brescia. Staremo fino al 30 settembre ad effettuare volontariamente laboratori e spettacoli in diverse città dell’Ucraina, per testimoniare la vicinanza ad un popolo colpito dalla più insensata delle sciagure umane: la guerra. Sarà un momento forte di teatro e di solidarietà dove almeno per un’ora tanti bambini e le loro famiglie verranno allontanati dal terrore delle bombe e dagli spari di una guerra che, almeno in Europa, nessuno pensava di dover più ricordare".

Per Renzi il progetto è un impegno grande che va avanti da 15 anni, per dimostrare di saper fare l’unica cosa sensata e possibile: vivere in pace, rispettare gli altri: "Analogo progetto è stato fatto lo scorso anno negli slam di Nairobi, prima ancora nei campi profughi della Bosnia Erzegovina, nelle favelas di San Paolo, nell’Africa profonda del Ghana, in Amazzonia, Etiopia, Kosovo, Albania, e si continuerà ancora, ogni anno, per affermare un concetto semplice e purtroppo lontano da venire, quello che vuole che ogni bambino di questo mondo ha il diritto sacrosanto di vivere pienamente la propria infanzia. "Teatri Senza Frontiere" ha dimostrato come il teatro sia davvero un formidabile strumento di comunicazione, in grado di unire, avvicinare persone di lingue e culture diverse, per stringerle in un abbraccio che è patrimonio ed essenza stessa del nostro appartenere al genere umano. Ci accompagna ogni volta la certezza che saranno molte di più le cose che riceveremo rispetto a quelle che daremo, e ancora una volta porteremo a casa la lezione di chi sa sorridere pur non avendo nulla".

Angelica Malvatani