Teatro Alaleona: 210 abbonamenti

L’avvio della stagione di prosa del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio è alle porte, gli abbonamenti restano costanti con una media molto alta, ma crescono gli attestati di stima specie fra gli spettatori fuori dei confini comunali. Sabato 16 novembre si è conclusa la campagna abbonamenti per la stagione culturale del Teatro Alaleona, che ha registrato da subito un buon andamento. Il teatro montegiorgese è abilitato ad ospitare circa 400 spettatori, allo stato attuale sono già 210 gli abbonamenti sottoscritti, ma anche le compravendite per i singoli spettacoli stanno avendo buoni risultati. "Gli abbonamenti sottoscritti sono circa 210 – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita – siamo più o meno in linea con quelli dello scorso anno. Alcuni hanno deciso di non rinnovare, magari qualche coppia di amiche o di coniugi che con il trascorrere del tempo hanno iniziato ad avere qualche acciacco. La risposta che invece ci ha sorpreso, il fatto che fra i nuovi abbonamenti ci siano molte persone che arrivano da altri comuni, anche fuori provincia. Merito di questo oltre alla qualità degli spettacoli, il fatto che la stagione di Montegiorgio presenterà cinque esclusive regionali su sei spettacoli, questo ha fatto la differenza e in molti hanno espresso commenti molto positivi, elemento che sicuramente ci inorgoglisce. Va considerato poi che il teatro garantisce 300 posti con un ottima visuale, i restanti a disposizione sono dislocati nelle barcacce laterali e nel loggione, nonostante questo gli spettacoli stanno andando alla grande. Infatti, per i primi due appuntamenti in cartellone del 5 dicembre con ‘1984’ e ‘Molto rumor per nulla’ del 15 gennaio siamo già vicini al sold out".

Il successo del programma culturale che ospita anche una stagione dedicato al ‘Teatro per ragazzi’, molto apprezzato dalle famiglie, la stagione musicale con tre opere in forma semiscenica; gli appuntamenti fuori cartellone aperti anche alle scuole, gli spettacoli della rassegna ‘Magical Afternoon’ con Cesare Catà che raccoglie molto pubblico. In più quest’anno c’è una novità che da subito sembra aver incontrato i favori del pubblico. "Abbiamo proposto in cartellone – continua Michela Vita – quattro appuntamenti di ‘Stand Up Comedy’, è stato un po’ un esperimento che sembra essere andato molto bene. Se queste sono le premesse, valuteremo il prossimo anno di inserire un cartellone a parte per questa rassegna con più appuntamenti".

