Teatro Alaleona: ‘Il soldatino di Stagno’

Il teatro Domenico Alaleona torna ad ospitare la rassegna ‘Domeniche a Teatro’, con spettacoli dedicati esclusivamente a bambini e famiglie. Il primo appuntamento della stagione 2023-2024 si terrà domani alle 17,15 nel teatro montegiorgese con la rappresentazione ‘Il soldatino di Stagno’ tratto dall’intramontabile fiaba di H.C.Andersen e portata in scenda dalla Compagnia ‘Proscenio Teatro’. Una fiaba ricca di emozioni, in cui si racconta la storia d’amore fra due giocattoli per bambini: una ballerina e un soldatino di stagno a cui manca una gamba, proprio il soldatino deve vivere una lunga avventura, ma con coraggio e senza perdersi mai d’animo riesce a tornare dalla sua amata. Una fiaba di Natale con lieto fine indicata per vivere le festività natalizie. Ingresso unico 5 euro, il botteghino sarà aperto a partire dalle 16,45 oppure consultare la piattaforma ciaotickets.