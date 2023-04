Teatro Alaleona In scena la commedia ’Lu Pappagallu’

Dopo il ‘Profumo dei Legni’ opera teatrale dedicata allo spirito intimo e culturale del teatro, il montegiorgese Michele Macchini si cimenta nuovamente nella regia portando i scena ‘Lu Pappagallu’. La commedia dialettale che sarà portata in scena oggi alle 17,15 al cineteatro Manzoni di Montegiorgio, altro non è che l’opera scritta circa 40 anni fa dalla poetessa Fermana Silvana Fratalocchi, che il figlio Michele ha voluto riprendere e attualizzare grazie agli attori: Emma Pagliuca, Patrizia Catalini, Roberta Tirabassi, Monica Valentini, Matteo Travaglini, Tommaso Casturà, Emiliano Massi e lo stesso Michele Macchini che propongono una serata di allegria con un commedia da vivere tutta di un fiato che non mancherà di emozionare, ma anche di rievocare sentimenti del passato. Il tutto invitando gli spettatori fra una battuta a l’altra a soffermarsi sulla società e sul rapporto fra le persone. Questa commedia che debutta proprio a Montegiorgio, avrà l’occasione di essere testata in casa prima di iniziare il tour che toccherà veri teatri della regione. Il cineteatro Manzoni anche una volta mostra la sua poliedricità funzionale ospitando la proiezione di film, convegni, ma anche spettacoli teatrali e serata di improvvisazione. Un piccolo teatro che festeggia con estrema vitalità i suoi 100 anni di storia.