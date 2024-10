Teatro Alaleona, stagione di qualità

E’ stata presentata ieri nella sede della Carifermo la stagione 2024-25 del teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. Una stagione di alta qualità che conferma la passione di un territorio, il filo conduttore scelto ‘Intime visioni’, vuole essere un monito dove lo spettatore si troverà a contatto personale con opere e attori, mettendo in luce le proprie emozioni, ma anche il senso riflessivo nei confronti della società. Il programma è stato presentata da Michele Ortenzi e Michela Vita, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura di Montegiorgio; Gianluca Balestra, Direttore artistico; Giorgio Girotti Pucci e Alberto Palma presidenti rispettivamente della Fondazione Carifermo e di Carifermo. "E’ una stagione di alta qualità che conta 6 esclusive regionali – spiega Michele Ortenzi – in calendario ci sono 29 appuntamenti e altri si potranno aggiungere strada facendo fuori cartellone. Dobbiamo ringraziare Regione Marche, Carifermo e alcuni sponsor che ci hanno consentito di allestire una stagione di livello nazionale. Devo dire che quest’anno tutti i teatri del Fermano hanno innalzato l’asticella della qualità". "Abbiamo puntato alla qualità – commenta Michela Vita – volevamo un programma che puntasse a stuzzicare le menti. Abbiamo confermato la stagione di Teatro Ragazzi molto apprezzata, la stagione musicale, i fuori abbonamento con alcuni eventi speciali dedicati alle donne e alle scuole; la novità quattro appuntamenti della Stand Up Comedy. Costi di abbonamenti e biglietti sono rimasti inalterati".

"E’ stata la stagione economicamente più ricca di sempre – dichiara Gianluca Balestra – i costi sono aumentati, ma siamo riusciti a mettere insieme 6 spettacoli di prosa di cui 5 esclusive regionali: attori e opere di assoluto valore". Si parte con gli spettacoli fuori abbonamento: 8 novembre ‘Forza venite gente’ dedicato a San Francesco; il 23 novembre ‘Tilt esaurimento totale’ evento dedicato alle donne. Il 5 dicembre si parte con ‘1984’ di Orwell con Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri; il 15 gennaio ‘Molto rumor per nulla’ di Shakespeare con Lodo Guenzi e Sara Putignano; il 30 gennaio ‘ Arrivano i Dunque’ con Alessandro Bergonzoni; il 22 febbraio ‘Boston Marriage’ con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria; il 15 marzo ‘La Ferocia’ con Michele Altamura e Gabriele Paolocà; il 7 aprile ‘Pirandello Pulp’ con Massimo D’Apporto e Fabio Troiano. Per info 0734-952066 e sul sito del Teatro Alaleona.

Alessio Carassai