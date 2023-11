Teatro, cimitero settecentesco e Rocca Tiepolo aprono alle scuole

’Mattinate Fai d’inverno’, il Comune apre alle scuole Rocca Tiepolo, teatro e cimitero settecentesco dal 21 al 25 novembre. In occasione dell’iniziativa promossa dal Fai – Fondo ambientale italiano denominata “Mattinate Fai d’inverno”, apprendisti ‘Cicerone’ dell’Istituto scolastico comprensivo “Sigismondo Nardi” condurranno i coetanei alla conoscenza di tre beni culturali: teatro comunale, Rocca Tiepolo e Cimitero Settecentesco. In accordo con il Fondo ambientale italiano il Comune aprirà le porte alle visite guidate del teatro comunale, visita già effettuata ieri, alla Rocca Tiepolo in programma domani, 23 novembre, e al cimitero settecentesco dal 22 al 25 novembre. L’orario va dalle ore 9 alle ore 12. Durante la settimana sarà divulgato materiale informativo sull’attività del Fai e si potrà aderire al fondazione: "I luoghi della cultura, della storia e della tradizione marinara vengono messi completamente a disposizione dei giovanissimi fino al termine della settimana – spiega l’assessore alla cultura e ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti – Saranno loro stessi i promotori dell’iniziativa Fai, insieme alla direzione dell’Istituto Scolastico Nardi"