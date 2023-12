Teatro dell’Aquila: arriva il Marchese del Grillo

È lo spettacolo più costoso e spettacolare, un musical amatissimo dal pubblico che finalmente sbarca anche a Fermo. Arriva al teatro dell’Aquila, dopo il grande successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, Il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti. La commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film cult di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello e con un grande cast di oltre 30 artisti. Il sipario si alza da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, nel cartellone curato dal Comune di Fermo con l’Amat. Un omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all’italiana che riporta sulla scena e all’affetto del pubblico uno dei personaggi più amati e radicati nella storia della Città Eterna, il Marchese Onofrio del Grillo, nobile carismatico, irrimediabilmente ozioso e dispettoso, impudico e sfrontato che farà sorridere e riflettere con la sua maschera dolce amara. Lo spettacolo, tratto dal celebre film del 1981 con Alberto Sordi, campione di incassi e di risate, narra la vicenda ispirata a una figura storica realmente esistita. Il protagonista, per metà marchigiano ma decisamente romano, parla di grande orgoglio: "Sono orgoglioso di essere romano, un romano che ama il mondo, che ama viverlo e che ama scoprirlo. Interpretare il Marchese Onofrio del Grillo è una sensazione intensa e bellissima, è come sentirsi avvolti dentro un mantello fatto di Roma, delle nostre piazze, dei nostri vicoli, della nostra gente". Lui, Max Giusti, parte da Alberto Sordi ma non ne fa l’imitazione: "Ho avuto una grande fortuna a fare questo spettacolo, il personaggio sembra cucito addosso a me. Un’occasione così è da vivere intensamente. Potrebbe non ricapitare più nella vita". Inizio spettacoli venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17. (info: 0734 284295)