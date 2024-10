Teatro dell’Aquila boom: "Abbiamo 1.127 abbonati, pensare che due anni fa eravamo fermi a 620"

Ci sono ancora persone in attesa davanti alla biglietteria del teatro, pochi minuti prima dell’apertura. Arrivano di continuo ormai da settimane, da quando si sono aperte le vendite degli abbonamenti e dei biglietti per la stagione teatrale, giorni di lavoro e di attesa che hanno portato ad un risultato straordinario. Il teatro dell’Aquila sfonda quota 1127 abbonamenti, con un aumento del 25 per cento rispetto allo scorso anno quando gli abbonamenti avevano raggiunto la cifra, già molto significativa, di 930. "Due anni fa eravamo fermi a 620, sorride l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, oggi raccontiamo un successo che appartiene a tutta la città. La stagione di quest’anno, con tre date, era una scommessa, l’abbiamo definita la stagione teatrale del coraggio e la risposta ci dà ragione".

Sono nove gli appuntamenti in programma, il primo è sul palco già in questi giorni con La locandiera di Goldoni, con Sonia Bergamasco, in scena fino a giovedì sera: "In calendario poi abbiamo quattro spettacoli fuori abbonamento, prosegue l’assessore, devo dire che posso contare sull’ufficio cultura che ha portato avanti una promozione importane e sull’Amat con cui mettiamo a punto gli spettacoli, scelte che evidentemente sono state apprezzate dal pubblico". Si mantiene stabile il gradimento per la stagione lirica, restano 212 gli abbonamenti, come lo scorso anno, con la partecipazione delle scuole all’anteprima giovani, quest’anno hanno aderito il liceo classico e artistico e l’istituto Montani. Per il progetto Scuola di Platea, pure dedicato agli istituti superiori, i ragazzi andranno a teatro a vedere La locandiera, Oliva Denaro con Ambra Angiolini e Fantozzi, a prezzo ridotto per gli studenti. "La maggior parte degli abbonamenti è per la prima serata, i biglietti più venditi, oltre che per Goldoni, sono per Max Giusti e per il musical Aggiungi un posto a tavola. Sono tutte curiosità che però dicono come la città vive e respira il suo teatro, punto di riferimento per tutto il territorio. Tra eventi e spettacoli, saggi di danza e convegni da ottobre 2023 a giugno 2024 sono passate di qui ben 50 mila persone", conclude l’assessore Lanzidei. "Sono numeri che si traducono in economia, aggiunge il sindaco Paolo Calcinaro, vuol dire avere gente che gira, che consuma e riempie i locali. Qualche commerciante ha deciso anche di offrire sconti a chi si presenta con un abbonamento o un biglietto del teatro, è la strada giusta per creare un circolo virtuoso. Il nostro è un investimento politico, abbiamo deciso di credere nel teatro, convinti che avrebbe portato sponsor di qualità a cui siamo profondamente riconoscenti. Se un artista come Baglioni, che sarà qui a novembre, ci sceglie da tre anni e torna a costo zero per il comune vuol dire che abbiamo innescato un circuito virtuoso". Un pensiero va a Antonella Natale, avvocato sangiorgese che era storica abbonata del teatro, scomparsa prematuramente due giorni fa: "Lei diceva che il teatro è vita e speranza, a lei dedichiamo un pensiero", aggiunge commossa Micol Lanzidei. Dall’Amat è Gilberto Santini ad esprimere tutta la felicità di una risposta di pubblico incredibile, per uno dei teatro più belli delle Marche, cuore pulsante di un territorio intero.

Angelica Malvatani