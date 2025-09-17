Teatro dell’Aquila gremito. L’egittologo Hawass incanta

Chi è arrivato perché lo conosceva di fama – ed era in maggioranza-, chi è venuto perché da sempre segue i suoi studi, chi, infine, è stato attratto dalla curiosità. Di fatto il Teatro dell’Aquila di Fermo scoppiava di pubblico, come negli eventi più grandi. Gente in platea, gente sui palchi, e gente fuori lungo via Mazzini che non è potuta entrare; tutti che si erano messi in fila già nel secondo pomeriggio per ascoltare il celeberrimo Zahi Hawass, ovverosia forse il più grande archeologo/egittologo oggi vivente. Hawass ha presentato la sua prima autobiografia in lingua italiana intitolata L’uomo con il Cappello, tra l’altro edita da una casa editrice marchigiana, la FAS di Marco Corradi. Da un teatro settecentesco di tradizione, come quello dell’Aquila, il pubblico ha potuto compiere un viaggio ideale nella Terra dei Faraoni immergendosi nella storia, nella cultura, nella mentalità degli Egizi e, soprattutto, conoscere le tappe della vita di un uomo: Zahi Hawass, nato 78 anni fa a Damietta, che ha passato una vita tra scoperte straordinarie, celebrità internazionali e passione inesauribile per l’antico Egitto. L’Egittologo ha raccontato gli inizi della sua esistenza: da studente in Egitto e poi negli Stati Uniti sino alla fama internazionale odierna, dagli incarichi ufficiali più importanti nel suo paese agli scavi nella Valle dei Re. Una vita, la sua, dove la tenacia e la passione si sono saldate all’amore per il proprio paese e per la difesa del patrimonio archeologico, artistico, storico egiziano. Hawass ha narrato dei suoi viaggi avventurosi, delle incredibili scoperte, e degli incontri con personaggi di primo piano, come regnanti, capi di stato, scienziati, attori. La pubblicazione della sua autobiografia con la Casa editrice FAS è scaturita dalla collaborazione tra Zahi Hawass e le Marche iniziata nel 2024, in occasione delle celebrazioni organizzate dal Comune di Force per i 150 anni dalla nascita dell’architetto forcese Ernesto Verrucci, attivo in Egitto nel secolo scorso.

L’iniziativa, coordinata da Flavia Orsati e Marco Corradi, ha dato avvio a nuove ricerche e relazioni culturali. L’evento di ieri, tra cui ha preso parte anche l’arcivescovo di Fermo mons. Rocco Pennacchio già colpito positivamente dalla mostra di Force, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Civica Romolo Spezioli del Comune di Fermo e l’Istituto Polare "Silvio Zavatti" diretto dall’antropologo Gianluca Frinchillucci e dallo staff della rivista Il Polo, tra cui la caporedattrice Flavia Orsati.

La serata è stata introdotta dai saluti istituzionali di Maria Chiara Leonori, direttrice della Biblioteca Civica e da Ettore Fedeli, presidente dell’Unipop ed ex sindaco di Fermo. Prima di lasciare la parola al prof. Hawass, il direttore Gianluca Frinchillucci ha ricordato come l’archeologia sia non solo scienza, ma anche identità e strumento di dialogo tra culture, una nuova diplomazia culturale che unisce il nostro territorio con il resto del mondo. Non solo studio del passato, ma proiezione verso il futuro: l’eredità dei nostri padri, la bellezza dei nostri siti come ricchezza per i nostri figli. Infine, un invito speciale ai giovani: avvicinatevi all’archeologia, fate vostra questa eredità. Riprendendo le parole di C.W. Ceram di Civiltà sepolte, Frinchillucci ha detto: "L’archeologia, oltre a essere una scienza e un’arte, è infatti anche azione e avventura dello spirito". Il microfono è passato poi al prof. Hawass che per due ore ha fatto sognare la platea.

Adolfo Leoni