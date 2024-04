Teatro dell’Aquila monumento nazionale

Teatri belli e storici, cuori pulsanti di cultura e bellezza, da ieri riconosciuti monumenti nazionali. È stato approvato alla Camera il testo unico "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani" che comprende l’emendamento della maggioranza, a prima firma del vicepresidente della commissione Cultura della Camera e segretario della Lega Marche Giorgia Latini, per ampliare il novero dei teatri scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale. Tra questi c’è anche il teatro dell’Aquila di Fermo che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola, dalla storia antica alla qualità architettonica, oltre che l’attività di spettacolo dal vivo di altissima qualità. Complessivamente sono interessati dalla normativa 13 teatri della provincia di Pesaro-Urbino, 14 della provincia di Ancona, 23 nella provincia di Macerata (quella a più alta densità teatrale) 9 nel Fermano e 4 in provincia di Ascoli Piceno. "Riconosciamo i teatri, simbolo delle nostre comunità, punto di riferimento e di aggregazione sociale, parte di un vero e proprio circuito virtuoso, spiega l’on. Latini, Sostenere nuove forme di gestione degli spazi teatrali con una crescente partecipazione delle compagnie locali e associazioni culturali per creare dei veri e propri teatri di comunità è la direzione ora da seguire". Manca il via libera al Senato e poi i teatri di Amandola, Campofilone, Fermo, Grottazzolina, Montegiorgio, Monterubbiano, Petritoli, Porto San Giorgio, Santa Vittoria in Matenano, saranno monumenti nazionali, plaude all’iniziativa la Lega di Fermo: "E’ un risultato che avevamo sollecitato, perché ci fosse questa opportunità per un teatro architettonicamente straordinario come il Teatro dell’Aquila e soprattutto punto di riferimento sia culturale che storico della Città. Tra le meraviglie che Fermo può spendere per la sua promozione, il teatro dell’Aquila acquista così un doppio valore che porterà sicuramente acqua al mulino della notorietà e dell’incoming turistico". Felicissimo il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: "Il ringraziamento va a Giorgia Latini e a Mauro Lucentini per aver recepito le istanze d nel prendere doverosamente in considerazione una vera a propria "istituzione culturale" com’è il Teatro dell’Aquila".