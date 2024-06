Teatro delle Api pieno per lo spettacolo ‘Pan’

Gremito il teatro delle Api per lo spettacolo ‘Pan’. Un colossal con 100 alunni della scuola media ‘Marconi’, dei laboratori di recitazione, canto, danza e scenografia. Direttore l’attore e regista Luca Vagnoni, coadiuvato dalla maestra di ballo Giulia Malaspina. Il coro è stato curato da Daniela Fiorani; i laboratori di scenografia da Chiara Vitali, Sara Trasatti, Sara Ciferri, Claudia Antognozzi, Patrizia Papili e Rosalba Stortini; preziosa la collaborazione con la compagnia teatrale ‘Rattattù’ e lo staff Clarita Baldoni, Alessia Rivosecchi, Cecilia Luciani, Manuel Coccia, Andrea Maranesi, Mariasole Ricci e Simona Cellini. Lo spettacolo è stato un trionfo a conferma di come la collaborazione tra molteplici soggetti possa dare vita a un evento di alta qualità. La ‘Marconi’ ringrazia il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore Elisa Torresi per aver concesso il teatro delle Api; la Carifermo, lo chalet ‘Gente di mare’ per il pranzo di beneficenza realizzato.