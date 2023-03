Teatro Domenico Alaleona Ultimo appuntamento con la stagione musicale

Ultimo appuntamento con la stagione musicale al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio che oggi alle 21,15 ospiterà la rappresentazione dell’opera ‘Otello’ di Giuseppe Verdi in forma semi scenica. Il programma è stato allestito dall’associazione ‘Dms per il Teatro’, in collaborazione con il Comune di Montegiorgio. Una delle opere più note e apprezzate del compositore italiano che sarà portato in scena da Dario Ricchizzi (Otello), Patrizia Perozzi (Desdemona), Franco Alessandrini (Jago), Tommaso Mangifesta (Cassio) e Valetina Coletti (Emilia), accompagnati al pianoforte da Davide Martelli con le scenografie realizzate dal Liceo artistico ‘Preziotti – Licini’. La prima di ‘Otello’ ebbe luogo a Milano il 5 febbraio del 1887 al Teatro alla Scala. Una storia di passione, intrigo e gelosia. Biglietti disponibili sul circuito ciaotickets, o nella biglietteria del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.