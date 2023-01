Teatro e cena a Montegranaro Ecco il Veregra per i piccoli

A differenza degli altri teatri in rete (di otto Comuni e che toccano tre province Fermo, Ascoli e Macerata) che aderiscono alla stagione di teatro per ragazzi e famiglie, il Veregra Children Winter ha una peculiarità: "E’ l’unica rassegna i cui gli spettacoli si tengono il sabato pomeriggio (ore 18) – spiega il direttore artistico, Marco Renzi, presentando gli appuntamenti previsti al teatro La Perla – e che offre la possibilità alle famiglie di restare in città dopo lo spettacolo, potendo cenare in locali convenzionati dove, presentando il biglietto d’ingresso, avranno diritto a uno sconto". Quest’anno, ci sono tutti i presupposti per avere il pubblico delle grandi occasioni "considerato che abbiamo già raddoppiato il numero di abbonamenti – aggiunge – e siamo quasi a quota 50. Un dato per niente scontato". Tre i titoli in programma, "molto attrattivi e diversi tra loro: il 21 gennaio, ‘Peter Pan’, spettacolo fortemente musicale; il 4 febbraio ‘La bella addormentata?’, teatro d’attore, pupazzi animati con una grande interazione con il pubblico; il 18 marzo ‘L’Arca di Noè’, grande esempio di teatro comico d’attore". "Anche quest’anno, il sabato che precede la data dello spettacolo, ci sono letture per bambini in biblioteca sulle storie che saranno rappresentate" aggiunge l’assessore alla cultura, Monia Marinozzi. "Abbiamo stipulato delle convenzioni con alcuni locali (pizzeria Le Scalette, Robin Restaurant, pizzeria Arcobaleno, Ristorante Primo Piatto da Patrizia) dove le famiglie, dopo il teatro, potranno cenare a prezzi agevolati. Ci sembra un buon modo per incentivare la frequentazione delle nostre attività". L’abbonamento costa 15 euro, il biglietto singolo 6 euro ma i bambini potranno festeggiare il compleanno a teatro, con tanto di auguri dal palco, portando degli amici a prezzi scontati (5 euro). Soddisfatto il sindaco Endrio Ubaldi: "Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 150 piccoli spettatori, un pubblico che si sta sempre più fidelizzando". In caso di neve, Il Comune informerà di un eventuale rinvio dello spettacolo di sabato, attraverso i social.

Marisa Colibazzi