Teatro e incontri per l’8 Marzo

Nella giornata dedicata alla donna, sia a Porto Sant’Elpidio che a Sant’Elpidio a Mare sono state promosse delle iniziative sul tema. A Porto, l’assessorato e la Commissione Pari Opportunità, insieme ad Avri (associazione vittime riunite d’Italia) e On the road, presentano il libro della psicologa Monica Dimonte ‘Dodici ore per vivere o morire’ (ore 21, sala ‘Gigli’). Intervengono l’assessore Elisa Torresi e Laura Iannone (presidente Cpo), Angelo Bertoglio (presidente Avri), la sen. Elena Lombardi (vicepresidente commissione parlamentare), Francesca Brugnolini (Centro Antiviolenza Percorsi donna). Sarà proiettato un video a cura del Teatro della Solidarietà. A Sant’Elpidio a Mare, invece, stamattina gli studenti del ‘Tarantelli – Urbani’ assisteranno, al ‘Cicconi’, allo spettacolo ‘Non una di più, non una di meno. Racconti di donne tra musica e parole’. Organizzato da PiùArtisti Aps lo spettacolo ha tante voci protagoniste: da Giuliana Salvucci (consulente finanziario) e Irida Nasic al il rapper Jamie Ptg, ai musicisti Giuseppina Gazzella, Daniela Poli, Matteo Falone, Niki Romagnoli e Roberto Maccaroni. Modera Elisabetta Pieragostini.