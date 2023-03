Teatro e incontri Tanti eventi con le contrade

Tanti eventi in calendario che, nei prossimi giorni, vedranno coinvolti contradaioli e non. La contrada Nobile Fiorenza organizza un ciclo di conferenze sui molteplici aspetti della vita di contrada, curato da Roberto Maccari:

questa sera nella sede di via Marrozzini 11 alle 21.30, il secondo incontro sull’importanza del tamburo e della bandiera per la contrada. Sabato invece alle 21.15 presso il teatrino Antonini in via Visconti D’Oleggio 60 (ingresso 5 euro - prenotazioni al 3384845585), toccherà alla contrada Campolege ospitare la compagnia di teatro amatoriale ‘Amici del Teatro Fermano’ con tre atti unici dal titolo: ‘Donne, Madonne, Messeri e Cavalieri’.

"La nostra compagnia – fa sapere la referente Barbara Martella – fondata più di trent’anni fa dal compianto Maurizio Leoni, è oggi sotto la guida di Paolo Luciani con il supporto di Maria Luisa Bongelli con la quale curo testi e regia. Tra numerose licenze poetiche, uso misurato del dialetto fermano e contraddizioni storiche ostentate senza troppo timore, rappresenteremo tre spaccati sulla vita di alcuni personaggi dell’epoca: Inquisizione al convento, Intrallazzi e Nobiltà e Diavolo e Acqua Santa".

Infine, ‘Pasquetta Gialloverde’ curata da contrada Torre di Palme: lunedì 10 aprile al parco Salvanello a partire dalle 12, pic nic e torneo di calcio balilla umano a squadre da sei elementi, tra cui due donne (info al numero 3284796227).

Gaia Capponi