Teatro Novelli, la sfida del recupero

Dovrebbe essere ormai questioni di settimane per vedere avviato il cantiere per la riqualificazione del palazzo comunale ma, nel frattempo, gli amministratori hanno pensato che, visto che ci si mettono le mani, sarebbe cosa buona e giusta puntare a recuperare il teatro Ermete Novelli (all’ultimo piano del palazzo). L’idea è di andare oltre l’intervento compreso nei lavori di miglioramento sismico finanziati per quasi tre milioni di euro dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, in cui si prevede di fare del teatro una sala di rappresentanza con un ordine di palchi e un ballatoio, oltre che recuperare le pitture. "Non rifacciamo il teatro, sia chiaro, non sarebbe possibile con le normative vigenti". E allora cosa? "Ci interessa – ci risponde il sindaco Endrio Ubaldi - recuperare questo bellissimo volume di cui conserviamo ancora le quattro colonne in ghisa rimosse all’epoca (negli anni ’60), le due ‘barcacce’ laterali e vedere se riusciamo a rifarlo il più possibile com’era per ottenere sì una sala di rappresentanza e consiliare, ma prevedere anche l’utilizzo dei palchi (ce ne sono 11 per ognuno dei due ordini) utilizzando la parte rialzata (dove c’era il palcoscenico) per gli scranni consiliari. Sarebbe una location ideale per incontri, presentazioni di libri, cerimonie ufficiali varie". "Vogliamo tentare di ricostruire l’Ermete Novelli – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati -, purtroppo demolito in maniera scellerata oltre 50 anni. Sono rimaste alcune parti consistenti per cui è possibile, attraverso una interlocuzione con la Soprintendenza, recuperare quella sala e renderla quella bomboniera che i più in là con l’età sicuramente ricordano e che vogliamo restituire ai cittadini per gli anni a venire. E’ una sfida che vogliamo intraprendere". Presa la decisione all’unanimità della giunta comunale, adesso si tratta di avviare l’iter con l’ufficio tecnico per una variante concordando tutto con la Soprintendenza. "Siamo in attesa, di confrontarci con la ditta appaltatrice – prosegue Ubaldi – ne parleremo col direttore dei lavori. Faremo il massimo per dimostrare l’importanza di quel luogo". E i costi aggiuntivi? "La parte interna che andremo a ristrutturare sarà a carico del Comune, vedremo se attraverso l’avanzo, un mutuo o altra via in base al preventivo di spesa. Vogliamo approfondire l’opportunità di rifarlo il più possibile com’era e per le ulteriori spese, attingeremo dal bilancio comunale".

Marisa Colibazzi