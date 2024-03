‘Teatro per la Scuola’. Per oltre trecento alunni c’è ’Favole al telefono’

Su iniziativa dell’assessorato alla cultura e di Proscenio Teatro in collaborazione dell’Istituto Comprensivo cittadino, torna al ‘La Perla’, il ‘Teatro per la Scuola’, nell’ambito della 38a edizione di Tir. Teatri In Rete e domani mattina, oltre trecento ragazzi della scuola primaria, assisteranno allo spettacolo ‘Favole al telefono’ ispirato all’opera di Gianni Rodari e prodotto dalla compagnia Fantacadabra di Sulmona. Per molti piccoli alunni sarà la prima volta di fronte ad uno spettacolo dal vivo in un teatro, per altri, invece, sarà una bella riconferma, per tutti l’occasione per assaporare il gusto del teatro e riequilibrare quel rapporto tra virtualità e realtà, troppo spesso sbilanciato a favore di una frequentazione assidua di tv e telefonini. "Il teatro è un formidabile strumento di crescita e formazione, il cui valore è riconosciuto in tante circolari ministeriali che raccomandano la diffusione di questa pratica".