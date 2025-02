Teatro per ragazzi all’Alaleona

Terzo appuntamento stagionale con la rassegna ‘Teatro per Ragazzi’ allestito all’interno della programmazione culturale del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. Domani 16 febbraio con inizio alle 17,15 si terrà lo spettacolo ‘I musicanti di Brema’ proposta dalla compagnia ‘Teatro La Contrada’ di Trieste. La rappresentazione racconta la famosa fiaba dei Fratelli Grimm, la nuova proposta della Contrada per l’infanzia e la gioventù è un vero e proprio spettacolo musicale. La storia dell’asino che scappa per evitare di essere macellato e che parte alla volta di Brema appassionerà i più piccoli, ma anche gli spettatori adulti, che si divertiranno in questo viaggio strampalato. Durante il suo viaggio l’asino incontrerà altri compagni: Un cane, un gatto e un gallo, anche loro scappati dai loro padroni che vorrebbero sbarazzarsi di loro. a.c.