Teatro per Ragazzi In scena lo spettacolo ’Cappuccetti Matti’

Terzo appuntamento con la stagione di ‘Teatro per Ragazzi’ al teatro di Montegiorgio Domenico Alaleona, che oggi alle 17,30 ospiterà la rappresentazione ‘Cappuccetti Matti’, progetto e regia di Tiziano Manzini con Giulia Manzini e Flavio Panteghini. Lo spettacolo nasce da tre piccoli tesori di Gianni Rodari: ‘A sbagliare le storie’; ‘Cappuccetto Rosso in elicottero’ e ‘Le fiabe a rovescio’. E’ grazie a queste suggestioni, unite al sempre divertente gioco del teatro che si è sviluppato ‘Cappuccetti Matti’. Una sorta di esercizi di stile a cui gli interpreti passano da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, digitale, killer e altri ancora. Naturalmente i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista. Per informazioni chiamare lo 0734-961441.