Teatro per ragazzi. Si chiude la stagione

Teatro per ragazzi, "La bella e la bestia" chiude la stagione: per ragazzi e famiglie alle ore 17 di domenica 10 marzo al teatro comunale di Poto San Giorgio,Ultimo appuntamento, domenica 10 marzo I con la stagione del teatro per ragazzi e famiglie. A salutare la rassegna sarà la compagnia "I guardiani dell’oca" con la loro prima regionale di "La bella e la bestia".Si tratta di una favola musicale con attori, maschere e pupazzi che racconta la celeberrima storia immortale del capolavoro Disney del ’91. E’ possibile acquistare i singoli biglietti per qualsiasi data del cartellone anche on line sul sito www.ciaotickets.com, (costo 6,50 euro più uno per la prevendita). Domenica mattina, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile effettuare la prenotazione telefonica al numero 335.5268147 (costo € 6,50 unico, senza diritto di prevendita), il botteghino aprirà alle 15,30. Lo spettacolo sarà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento.