Teatro Valdaso, una stagione tutta targata Zelig

La nuova stagione del Teatro Valdaso di Pedaso è tutta targata Zelig. La cittadina rivierasca è stata infatti scelta dallo storico autore di Zelig Giancarlo Bozzo per ospitare la tappa del centro Italia del laboratorio Zelig Open Mic. Un trampolino di lancio per chi ambisce a calcare il rinomato palco dello show comico più noto e longevo d’Italia. Il laboratorio è costituto da tre date, la prima delle quali in programma domani sera, a cui seguirà quella del 24 febbraio e del 16 marzo. Oltre agli aspiranti artisti, ogni serata vedrà esibirsi ospiti di caratura nazionale che daranno ulteriore lustro alla rassegna. Ospite di domani sarà, direttamente da Zelig, Leonardo Manera a cui seguirà Piero Massimo Macchini per finire con Giovanni Cacioppo, sempre da Zelig. Info 347/5406630.