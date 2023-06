Tecnologia con un occhio al futuro "Così progettiamo la smart city"

Un taglio del nastro diverso dal solito per il sindaco Paolo Calcinaro, una inaugurazione virtuale per un progetto che guarda al futuro. Protagonisti gli alunni del primo anno del liceo Tred, il percorso quadriennale del liceo scientifico T.C. Onesti, tutti insieme hanno progettato una ‘smart city’, una città che sa essere intelligente, digitale e attenta all’ambiente e alla transizione ecologica, come vuole l’indirizzo di studi dei ragazzi. Sono 17 i giovani che hanno partecipato al progetto ambizioso, di solito affrontato al quarto anno e qui messo a punto negli ultimi tre mesi di scuola del primo anno di corso, come spiega il docente di informatica Daniele Ticchiarelli: "Abbiamo messo in campo anche le nostre competenze di robotica, siamo partiti da una progettazione che poi abbiamo realizzato, utilizzando legno e cartone, sensori e materiali che la scuola ci ha fornito. Abbiamo fatto degli errori ma non li abbiamo considerati dei fallimenti, anzi, da lì siamo partiti per migliorarci e arrivare al risultato che parla di energie rinnovabili, di digitale, della tecnologia che ci facilita la vita".

A raccontare la città intelligente è Leonardo Talamonti, con lui Carlotta Macerata e Andrea Giammaria: "Abbiamo costruito uno spazio in cui volevamo sistemare un hotel, con tutti i rilevatori necessari per aprire e chiudere le porte, per accendere le luci solo quando c’è qualcuno, per catturare la luce del sole. E ancora, ci sono sensori di gas che fanno partire una ventola e tutto quello che serve per garantire sicurezza".

I ragazzi hanno poi realizzato un parcheggio, con una sbarra che si apre all’arrivo di un’auto, e una macchina a conduzione automatica, con i sensori per gli ostacoli. "Abbiamo dato un’occhiata al futuro, sottolinea il docente, sono soluzioni e possibilità che faranno parte del domani di tutti noi, siamo partiti dalla materia per arrivare alla funzione degli oggetti, con grande entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi". Entusiasta la dirigente Marzia Ripari: "Sono risultati incredibili per questi ragazzi, guidati da un team di docenti di assoluta qualità. Siamo lieti di registrare iniziative che rendono la scienza viva e vitale". Nel gruppo di ragazzi ci sono anche Matteo Cittadini, Agnese Palmieri, Leonardo De Grazia, Sofia Curi, Giulia Suriano, Cristian Chittani, Ilaria Speranza Minnoni, Zainab Arare, Siyar Sabrine, Mattia Del Moro, Tommaso Cocciarini, Janis Scatena, Aurora Mancini, Kledio Agalliu.

Angelica Malvatani