Tecnologie da buttare, ecco la raccolta mobile

Nuova tappa a Fermo della raccolta mobile, a cura dell’Asite, partecipata del Comune di Fermo, dei Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che prosegue nel suo calendario nei quartieri della città, sempre con grande successo e partecipazione, a testimonianza della sensibilità dei cittadini sul tema. Dalle 8.30 alle 12.30 al quartiere Tirassegno, nel parcheggio di fronte al centro sociale, un mezzo speciale, Porter, stazionerà e rimarrà a disposizione dei residenti per raccogliere apparecchiature elettriche ed elettroniche, come ad esempio televisori, computer, cellulari, lampade, neon, in disuso. Il conferimento alla postazione mobile Raee Car è gratuito. Un nuovo appuntamento che fa seguito a tutti quello che da mesi stanno toccando tutti i quartieri cittadini, parallelamente a incontri pubblici rivolti alla cittadinanza per illustrare questo nuovo sistema di conferimento dei Raee.