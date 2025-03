TedX al teatro dell’Aquila. Il tema di quest’anno è ’Nei panni dell’altro’

Provare a mettersi nei panni degli altri, per capire, per non lasciare indietro nessuno. Nascono domande sul palco del teatro dell’Aquila, a partire da testimonianze illustri, da storie uniche che diventano di tutti. È il senso del Tedx, un evento nazionale che a Fermo si tiene da cinque anni, col supporto forte dell’amministrazione comunale. Il 13 aprile arriva una nuova edizione proprio sul filo del tema "Nei panni dell’altro", come spiega Giuseppe Visi che dell’evento è il promotore: "Una manifestazione sempre di altissima qualità, sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro, ricordo ancora il primo incontro che abbiamo avuto cinque anni fa e l’immediata sintonia trovata. Era per noi un percorso sconosciuto che oggi è una grande realtà". Gli fanno eco gli assessori Micol Lanzidei e Alberto Scarfini, tutti a sottolineare i messaggi importanti che da qui passano, anche grazie ad un esercito di collaboratori e di volontari che lavorano all’organizzazione dell’evento. Un anno intero di lavoro per non dare risposte ma per sollevare domande e discussioni, ad annunciare gli speaker di quest’anno è Gianluca Marinangeli, sul palco con Velika Papiri: "Abbiamo scelto persone diverse per storia e esperienze, tutti con discorsi inediti e personali della durata di massimo 15 minuti. Abbiamo coinvolto Paolo Ciuccarelli, architetto, un impegno forte tra Boston e Milano. E poi l’eserto di trend sociali e digitali Federico Capeci, l’attrice Roberta Garzia, il mental coach di atleti importanti come Tamberi Luciano Sabbatini. Un dono avere tra noi anche una persona speciale come Carlo Macchini, un atleta ma anche un ragazzo umile e generoso. Con noi sarà anche Antonio Fini, ballerino calabrese trapiantato a New Yrok, in coppia saliranno sul palco Anna Carlucci, autrice e regista, insieme con Alessandro Frigiola, un cardiochirurgo di fama internazionale. L’ultimo speaker per noi sarà Giulia Ciarapica, scrittrice, critica letteraria, un altro grande nome per un pomeriggio speciale". È Eleonora Ficiarà a raccontare un nuovo progetto legato al Tedx con le scuole: "Oltre ad aver aperto il parco respiro nei pressi del ruzzodromo, quest’anno ci siamo impegnati per coinvolgere le scuole, abbiamo vissuto momenti importanti con il Polo Urbani e con il Montani di Fermo: due studenti saliranno sul palco per il loro discorso, coinvolti dai docenti di lettere, un modo per valorizzare le loro competenze, per migliorare le loro capacità comunicative.

Angelica Malvatani