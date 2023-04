Tekneko condannata, nessuna spesa per i cittadini

Il Tribunale del lavoro di Fermo ha condannato la Tekneko Sistemi Ecologici al pagamento di quattro mensilità arretrate agli ex dipendenti. La società Tekneko Sistemi Ecologici, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Montegiorgio, era stata chiamata in causa per un contenzioso con alcuni ex dipendenti, dopo il subentro nella gestione del servizio avvenuta il 17 novembre 2022, perché aveva integrato solo 4 degli 8 dipendenti della società precedente. Per questo fatto i quattro dipendenti rimasti senza lavoro, avevano presentato ricorso nei confronti della Tekneko. Esaminati gli atti, il Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, ha condannato la società Tekneko a pagare ai dipendenti licenziati l’equivalente di quattro mensilità ciascuno (cifra variabile fra 8.100 e 8.900 euro in base all’incarico), oltre alle spese di processuali per circa 4.700 euro. Inoltre ha condannato i ricorrenti a rifondere al Comune di Montegiorgio le spese processuali per ulteriori 4.700 euro. Nessuna spesa quindi è a carico del Comune e dei cittadini montegiorgesi.

a.c.