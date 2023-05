Telecamere L’alta tecnologia sul lungomare

Videosorveglianza urbana con tecnologia multifocale. Per iniziativa dell’assessore alla sicurezza e vice sindaco, Lauro Salvatelli, si è svolto, ieri nella sala consiliare del Comune di Porto San Giorgio, un incontro per presentare il progetto di videosorveglianza ad altissima risoluzione delle zone critiche dell’area urbana. Sono intervenuti i responsabili delle forze dell’ordine, tra i quali il tenente colonnello dei carabinieri di Fermo, e i rappresentanti dei Comuni della Provincia.

Assente il primo cittadino, Valerio Vesprini, a moderare il dibattito ha provveduto il suo vice Salvatelli, il quale asserisce: "Sono stato io a voler fortemente che si svolgesse questa iniziativa con l’intervento dell’azienda che produce queste telecamere di ultimissima generazione perché è una nuova tecnologia per la quale esse lavorano in maniera superiore rispetto a quelle tradizionali e soprattutto con una risoluzione ottimale, tale che a 150 metri di distanza fanno vedere il volto ben definito delle persone". Assessore quale lo scopo dell’iniziativa? "Ho voluto si effettuasse questa riunione al fine di sensibilizzare tutti i Comuni limitrofi. Abbiamo voluto far venire i tecnici affinché eseguissero anche una prova". In che cosa è consistita? "Abbiamo disposto l’installazione di una videocamera sul lungomare Gramsci e un’altra in piazza Matteotti giovedì scorso durante lo svolgimento del mercato settimanale, quindi fatta vedere la differenza tra le loro riprese". Quale il risultato? "Come il giorno e la notte: due mondi totalmente diversi". Pensa di farle montare a Porto San Giorgio? "Il mio obiettivo è di collocarle sul nuovo lungomare". Com’è andato l’incontro? "Benissimo. È stato molto interessante, non per nulla è durato tre ore, e gli intervenuti hanno rivolto domande specifiche all’azienda per capire il funzionamento di tali apparecchi".

La ditta che ha realizzato il report è ’Development Manager Dallmeier Italia’ rappresentata nella riunione di ieri da Andrea Bigliardi. Per il Comune di Porto San Giorgio, oltre al vice sindaco Lauro Salvatelli, presenti il comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris, il dirigente comunale del primo settore, avvocato Carlo Popolizio, l’addetto al servizio informatico del Comune, Roberto Guenzi. Tra i Comuni partecipanti c’erano quelli di Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio, Cupramarittima, Monturano.

Silvio Sebastiani