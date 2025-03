Telefertazione, si parte mercoledì

Gli elettrocardiogrammi in tele-refertazione all’ospedale Murri sono una realtà, in crescita. Dal 26 marzo sarà attivo anche un ambulatorio pre-operandi con il sistema di trasmissione a distanza, e conseguente tele-refertazione, degli elettrocardiogrammi. Di cosa si tratta? Di un sistema che rende la refertazione più rapida, digitale e diretta grazie alla collaborazione e sinergia tra i reparti e la Cardiologia dell’ospedale. Prima di ogni elettrocardiogramma, il medico che ha in esame il paziente richiede alla Cardiologia una consulenza sulla refertazione dell’Ecg. A quel punto l’operatore, prima di iniziare l’esame, scarica sull’elettrocardiografo una lista di lavoro inviatagli dalla Cardiologia e, una volta effettuato l’esame, questo viene immediatamente trasmesso alla Cardiologia che, con un suo medico, lo analizza reinviando il referto al medico del reparto che lo ha richiesto.