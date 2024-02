Telefonata da un finto carabiniere. Anziana truffata da due malviventi

Un uomo l’ha contattata al telefono di casa spacciandosi per carabiniere per comunicarle che il fratello e la nipote avevano investito un’anziana e che avrebbe dovuto pagare lei per evitare che i suoi due parenti non incappassero in guai peggiori. In realtà era uno stratagemma per fare razzia degli averi della malcapitata che, da lì a poco, si è vista raggiungere da una donna che si è fatta consegnare monili in oro e denaro contante. E’ accaduto sabato pomeriggio a Porto San Giorgio e vittima della truffa è stata una 80enne del posto. Erano da poco passate le 14 quando l’anziana è stata raggiunta al telefono dal finto carabiniere che, come detto, le ha comunicato dell’incidente, specificando che l’assicurazione non avrebbe coperto i danni provocati. Il finto militare dell’Arma le ha detto che c’era poco tempo per risolvere la questione e che a casa sua, nel giro di pochi minuti, sarebbe passata una donna per prendere qualsiasi cosa di valore per sanare il contenzioso stradale. Poco dopo, alla porta dell’80enne, si è presentata una sconosciuta che le ha chiesto di consegnarle qualsiasi cosa di valore, a partire dai soldi. Lei, preoccupata per le sorti della nipote e del fratello, le ha dato una collana e i risparmi di un anno. Tutto questo mentre l’uomo, furbescamente, continuava a trattenerla al telefono per impedirle di fare eventuali chiamate ai parenti. Solo più tardi, quando si è confrontata con la nipote, l’anziana si è resa conto di esser stata raggirata. A quel punto hanno allertato i carabinieri, quelli veri, ai quali hanno presentato una denuncia per la truffa subita. La nipote della vittima ha raccontato ai militari dell’Arma che sua zia è una persona molto sospettosa e autonoma e, nonostante ciò, quei due professionisti della truffa sono riusciti a raggirarla ugualmente. Un particolare che dimostra come ormai siamo tutti potenzialmente a rischio, chiaramente gli anziani ancora di più. Il consiglio dei carabinieri è sempre lo stesso: quando si ha il minimo sospetto, chiamare subito le forze dell’ordine e non consegnare oggetti di valore o denaro.

Fabio Castori