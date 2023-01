Telefonate agli utenti per un controllo dell’acqua: attenzione

Era già capitato la scorsa estate, ma sembra che l’entroterra fermano sia nuovamente al centro di una campagna di promozione commerciale molto aggressiva che diversi residenti hanno definito quasi una truffa. Molti cittadini fra Montegiorgio, Magliano di Tenna e Falerone nei giorni scorsi sono stati contattati direttamente al cellulare da una ditta che come annunciato dall’operatrice commerciale al telefono avrebbe sorteggiato l’utente per effettuare un controllo gratuito della qualità dell’acqua del rubinetto di casa.

Una verifica che viene annunciata come gratuita, ma che rappresenta solo l’opportunità di agganciare un utente al fine di promuovere sistemi di filtraggio dell’acqua che vengono presentati come molto efficaci e con effetti benefici sulla salute dei consumatori. La seconda operazione però non viene effettuata gratuitamente, ma dietro l’istallazione di appositi apparecchi di filtraggio forniti dalla ditta che avrebbe effettuato il test, con diverse caratteristiche e svariati prezzi che vanno dalla centinaia agli oltre mille euro. I residenti hanno lamentato diverse anomalie in tutta la procedura, come il fatto che l’operatrice abbia un numero di cellulare che dovrebbe essere privato, il fatto che spesso dopo i test i tecnici trovino sempre delle buone motivazioni per spingere l’utene di turno all’acquisto.