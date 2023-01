Temperature basse e neve Ciip: "Attenzione ai contatori"

La società idrica Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari) in vista dell’imminente abbassamento delle temperature rinnova ai suoi utenti l’invito a voler attuare piccoli accorgimenti che possano servire a ridurre il rischio di rottura dei contatori. A tale scopo è lo spesso presidente Giacinto Alati a spiegare una serie di norme utili da mettere in atto: coibentare i contatori e le tubazioni con materiali isolanti (lana di vetro, gomma piuma); nelle giornate più fredde è consigliato far fluire dal rubinetto più lontano dal contatore poche gocce d’acqua nelle ore notturne, durante le quali il consumo è assente, senza però lasciar scorrere una portata eccessiva di acqua per evitare consumi elevati; se il contatore si è congelato, non bisogna riscaldarlo con fiamma viva e neppure le derivazioni, soprattutto se sono in plastica (usare un flusso di aria calda ad esempio l’asciugacapelli); se a causa del gelo il contatore si rompe, bisogna evitare di manomettere lo stesso o le tubazioni. In caso di congelamento o guasto bisogna contattare la Ciip al servizio clienti 800-216172, che invierà sul posto il tecnico; o segnalare eventuali anomalie riscontrate in abitazioni disabitate i cui contatori potrebbero essere rotti e perdere acqua. Il numero verde 800-216172 è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 18.30 per la segnalazione guasti e dal lunedì al sabato con orario 8.30 - 13.30 per i servizi amministrativi, oppure il pronto intervento 800457457 attivo 24 ore al giorno.