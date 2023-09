Tempio e insediamento urbano. Un tesoro archeologico a Falerone

I ritrovamenti degli scavi effettuati in soli 20 giorni nell’area archeologica ‘Falerio Picenus’ di Piane di Falerone cambiano radicalmente prospettiva sul valore di questo insediamenti romanico. Gli archeologi hanno guidato residenti e istituzioni alla scoperta di un nuovo e prezioso tesoro archeologico. Tutto è partito da una foto satellitare scattata casualmente in un periodo di siccità, che ha indicato agli archeologi dove cercare. Gli scavi sono durati complessivamente circa 20 giorni e hanno riportato alla luce il basamento di un tempio e un insediamento urbano con una strada lastricata. Gli scavi, proprio ieri mattina, sono stati ricoperti per mantenere lo stato di conservazione dei reperti in attesa magari di interventi più corposi che permettano anche di creare le condizioni di manutenzione e sicurezza necessari al mantenimento.

"Ringraziamo la popolazione che ci ha accolto – raccontano Paolo Storchi e Giuseppe Guarino, archeologi dell’Università di Bologna che hanno eseguito gli scavi – ci ha portato da bere e da magiare, i ragazzi che hanno lavorato senza sosta sotto il sole oltre l’orario di lavoro. Questa scoperta rivoluziona la concezione che avevamo della città Falerio Picenus che avevamo. In primo luogo il cotesto urbanistico e molto più esteso di quello che pensavamo, lo stato di conservazione è eccezionale, non mi sarei mai aspettato di ritrovare reperti cosi, sono bellissimi e ci raccontano molto. Abbiamo ripensato l’asse su cui si sviluppa il contesto urbano, a nord del Teatro Romano esisteva una parte privata con le abitazioni, successivamente si estendeva quella pubblica come il teatro e il tempio".

Prima degli scavi lo staff ha eseguito dei sondaggi con strumenti scientifici come il magnetometro, poi sono iniziati gli scavi veri e propri. "Il tempio è in perfetto stato – continuano gli archeologi – la pavimentazione è ancora perfetta e si notano tre diversi tipi di marmo, di cui uno proveniente dall’Africa, ciò significa che questa città era ricca e importante. Abbiamo ritrovato quella che sicuramente era il decumano della città, perfettamente lastricata come a Pompei per esempio, che probabilmente si ricongiungeva con la Salaria. Ai fianchi della strada ci sono dei marciapiedi probabilmente porticati e questo evidenzia l’importanza della strada. Si notano anche i canali delle fognature". Sembra che ci sia ancora molto da portare alla luce.

Alessio Carassai