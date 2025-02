Tenere lontane le dipendenze a suon di musical

Vedere uno spettacolo teatrale in orario scolastico è ormai consuetudine utile per apprendere, a cui le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Nardi’ sono piacevolmente abituati. Così lo scorso novembre gli alunni si sono diretti al teatro comunale di Porto San Giorgio, per la rappresentazione del musical ‘La bestia nel cuore’, proposto dall’associazione ‘Genitori Oggi’.

Dopo l’introduzione della presentatrice e attrice del musical, Carla Rossetti, ha avuto inizio lo spettacolo che tratta il tema della dipendenza dalle droghe, in particolare l’eroina. Vincent, un giovane ragazzo abituato a una vita di superficialità, è circondato da amici opportunisti mentre i suoi genitori sono disinteressati alla sua vita. Per colmare la sua solitudine organizza numerose feste nella sua lussuosa villa e proprio durante una di queste cade nella trappola di un’avvenente ballerina di nome Eroina, che entra nel suo cuore conducendolo nel vortice bestiale della dipendenza. Saranno l’amore per una ragazza di nome Bell, il percorso in comunità di recupero e la voce della coscienza del suo migliore amico Miguel, a portarlo verso la rinascita.

Durante la rappresentazione i ragazzi sembravano entusiasti e coinvolti e hanno concluso il tutto con un caloroso applauso. Sicuramente hanno colto il messaggio che lo spettacolo vuole trasmettere: l’importanza di non farsi mai manipolare dalle cattive compagnie e di non entrare mai nel vortice di qualunque dipendenza.

Classe III F, Greta Segoni