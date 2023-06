Tenna, battaglia contro la captazione

Il progetto della captazione di acqua dal fiume Tenna dal parte della Ciip per potenziare l’approvvigionamento idrico non piace alle associazioni, residenti e alcuni rappresentanti istituzionali, il neo costituitosi Coordinamento in difesa del fiume Tenna è pronto a ricorrere al Tar. Sono tanti i motivi che tecnici, appassionati di pesca, ambientalisti e persino amministratori hanno messo sul piatto per evidenziare le criticità di una parte del progetto. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un potabilizzatore che preleverà acqua dal lago di Gerosa per circa 50 milioni di euro; a cui si aggiunge la captazione dal fiume Tenna di 200 litri di acqua al secondo in località Corazza di Montefortino con la realizzazione di una condotta che si ricongiungerà con la rete idrica della Ciip del costo di 19 milioni di euro. Proprio questo secondo punto sembra incontrare il diniego trasversale di associazioni, cittadini e parte delle istituzioni. Ieri presso la ‘Casa della memoria’ di Servigliano, si è tenuto un incontro pubblico per spiegare il progetto.

All’incontro hanno partecipato associazioni ambientaliste e culturali, società sportive di pesca, alcuni sindaci e amministratori che si affacciano sul Tenna e numerosi cittadini. Secondo i tecnici di Legambiente il progetto presenta diverse anomalie: per accedere ai finanziamenti del Pnrr bisogna rispettare il principio di precauzione, cosa che non avviene; non si tengono in considerazioni gli effetti che la riduzione di acqua del fiume avrà sull’ambiente e la fauna nei prossimi 5 anni; il progetto è calcolato sulla portata massima di acqua del fiume Tenna, il buon senso invece inviterebbe a fare le valutazioni su la portata minima per garantire il deflusso minimo vitale del fiume. Inoltre ci sono due specie ittiche: trota mediterranea e il gambero di fiume che dovrebbero essere salvaguardati. Questi sono solo gli aspetti ambientali, senza considerare gli affetti sociali e istituzionali.

"Noi non eravamo a conoscenza di questo progetto – dichiara Fabrizio Vergari, sindaco di Santa Vittoria e presidente dell’Unione montana dei Sibillini –. Chiederemo chiarimenti". Il coordinamento ha invece espresso un parere molto chiaro. "Ci sarebbe piaciuto che oggi la Ciip e la Regione Marche fossero stati qui a spiegarci e magari rassicurarci – spiega Luigi Soriani, presidente del Coordinamento – il progetto presenta tante perplessità e siamo pronti a ricorrere al Tar".

Alessio Carassai