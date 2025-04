Tenna, dopo i lavori la piena non ha fatto paura

Ogni volta che scatta l’allerta meteo per piogge copiose, gli sguardi corrono alle condizioni dei fiumi che si ingrossano e che possono creare problemi con esondazioni. Ma, gli interventi effettuati dal Genio Civile Marche Sud sugli argini si sono rivelati efficaci. Nella recente allerta meteo arancione, sulla scorta di segnalazioni e preoccupazioni degli amministratori locali, il Genio Civile ha effettuato monitoraggi sull’Aso, sull’Ete Morto e Vivo senza riscontrare criticità, mentre il Tenna "è stato l’osservato speciale in quanto lì c’è stata una piena rilevante e abbiamo effettuato monitoraggi in seguito ai due interventi stati eseguiti lungo quel fiume – spiegano dal Genio Civile – prima a valle e poi a monte". Nella parte di valle "abbiamo risistemato l’imbocco della vasca di laminazione (in territorio di Sant’Elpidio a Mare, ndr) che, questa volta, è entrata in funzione, sia per una minima portata, ma in questo modo non ci sono state conseguenze di allagamenti nel territorio elpidiense (all’altezza del parco fluviale, ndr) perché la piena si è molto ridotta rispetto a quella che si è verificata più a monte".

In quest’ultimo caso, erano state segnalate criticità dal Comune di Fermo, tra il ponte Mezzina e il ponte San Giacomo "perché c’erano due problematiche di erosione degli argini, visto che il fiume divagava. In realtà, la sistemazione idraulica eseguita non era del tutto idonea. A questo si aggiunga una presenza anomala di vegetazione per cui – prosegue il Genio Civile - abbiamo riaperto la sezione fluviale sul limite demaniale". Si è perciò verificato che la piena non ha manco lambito il tratto eroso delle spone e "la piena è transitata agevolmente, non ha divelto nessun albero perché quasi tutti gli alberi, secchi a causa di un focolaio di tarlo asiatico, sono stati tolti". Un risultato che ha tranquillizzato gli animi: "Il Tenna ha dimostrato che con la prevenzione si evitano i problemi". E il problema relativo soprattutto al ponte San Giacomo non era da poco: trattandosi di un ponte piuttosto datato, c’era il rischio che le piante seccate dal tarlo asiatico, potessero trascinate e bloccarsi sulle arcate mettendo a dura prova e a repentaglio il ponte. "Invece non è stata vista nessuna pianta. L’intervento è stato appagante. Sono stati ripuliti gli argini dal ponte Mezzina fino alla cava (a Sant’Elpidio a Mare), così come abbiamo ripulito anche la strada Lungo Tenna".

Marisa Colibazzi