Tennacola, accordo per il welfare

Buoni spesa o buoni carburante per chi ha conseguito premi di risultato, di cui potrà beneficiare mediante apposita app o card: è il passaggio saliente dell’accordo appena sottoscritto dal Tennacola con le organizzazioni sindacali in tema di welfare. Una iniziativa che è stata voluta dal direttivo, seguita in particolare dalla vicepresidente Elisa Corpetti "per valorizzare il Tennacola". "Si tratta di uno strumento innovativo – commenta il presidente Antonio Albunia – che premia la qualità". Di che si tratta nello specifico? "Di un accordo integrativo aziendale sul Premio di risultato per il triennio 2024-2026 a favore dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato e, in proporzione ai mesi di servizio prestati, a quelli andati in pensione" spiegano. Una iniziativa che ricalca da vicino altre, del tutto simili, adottate dalle imprese, ma poco praticata negli enti pubblici e che fa di Tennacola un antesignano.

L’accordo prevede per ciascun dipendente beneficiario del premio di risultato per l’importo che ciascuno liberamente deciderà di destinare al welfare, lo strumento Pos Card che potrà essere fruibile sia tramite una app, sia con l’emissione di una card da utilizzare come buoni spesa (per supermercati, elettronica, arredamento casa, tempo libero e viaggi, food & delivery) o buoni carburante. La spendibilità della somma messa a disposizione dell’Azienda terminerà entro i 12 mesi dell’anno successivo a quello di erogazione. "Fin dall’insediamento di questo direttivo – ha detto la Corpetti – c’è stata la volontà di valorizzazione del lavoro del ‘Tennacola Team’, definizione che rende bene l’idea dell’affiatamento tra i dipendenti. Ringrazio tutte le organizzazioni sindacali per il contributo e per un confronto franco e sereno". Il concetto alla base di questa iniziativa è che, attraverso questa premialità particolare per i dipendenti, gli utenti del Tennacola possono avere la conferma di usufruire di un servizio all’altezza delle aspettative erogato da professionalità riconosciute. Conclude il presidente Albunia: "Stiamo parlando di uno strumento innovativo che premia la qualità del lavoro dei dipendenti di Tennacola che contribuisce a migliorare la percezione di una grande attenzione all’erogazione della preziosa risorsa che è non solo di ottima qualità ma che arriva puntualmente nelle case dei cittadini". Dal 2026, l’azienda si impegna ad integrare il piano di welfare con altri servizi di conciliazione vita-lavoro.

m.c.