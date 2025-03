"Tennacola, nuova sede e ritardi"

La costruzione della nuova sede della Tennacola, in zona Brancadoro a Sant’Elpidio a mare; il ritardo con cui sta viaggiando questa pratica (avviata nel 2017); lavori appaltati nel gennaio 2023 per circa 6milioni di euro "ma inspiegabilmente sospesi a gennaio 2024 dopo che nel cantiere erano state completate le opere di fondazione e si stava procedendo per la posa delle strutture portanti in elevazione" specificano i consiglieri di minoranza, Annalinda Pasquali e Daniele Stacchietti (Pd); la revoca della direzione dei lavori: in questa situazione Massimiliano Ciarpella, sindaco del Comune maggiore azionista della Tennacola, che fa? Lo chiede il Pd con una interrogazione in cui solleva dubbi, problemi e preoccupazioni anche sull’effettiva ripresa dei lavori (annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Tennacola, Antonio Albunia) e sul rischio di contenziosi per la spa, con tutto ciò che ne deriverebbe. "La sospensione dei lavori si protrae da oltre 14 mesi, ha prodotto un danno per l’azienda che non ha ancora disponibile l’edificio (per il quale sono stati già spesi oltre 2 milioni) e per l’inevitabile aumento dei costi dovuti al prolungamento dei tempi di esecuzione, agli oneri di gestione del cantiere e dei materiali. Nel frattempo, la Tennacola – rilevano Pasquali e Stacchietti - continua a usufruire della sede storica (in centro città, a Sant’Elpidio a Mare) palesemente inadeguato rispetto alle necessità tanto che si è dovuto ricorrere a spazi dislocati in altra parte del territorio comunale con costi aggiuntivi per affitto e gestione dei locali". Cosa chiede il Pd: "È confermata la volontà di Tennacola di realizzare la nuova sede così come progettata, approvata dall’assemblea dei soci e appaltata? È stata negoziata con l’appaltatore la ripresa dei lavori? Quando è previsto l’inizio delle lavorazioni in cantiere e quando si prevede l’ultimazione delle opere? È stato definito il rapporto con la direzione lavori del cantiere revocata? Quali iniziative intende intraprendere Ciarpella per prevenire danni per il Tennacola, che ricadrebbero sui cittadini attraverso le bollette dell’acqua?".