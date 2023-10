Tennacola, soci al voto: nominato il nuovo CDA a Sant'Elpidio a Mare

E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione del Tennacola Spa, Servizio Idrico Integrato, con sede a Sant’Elpidio a Mare che, di recente, si è già riunito una prima volta, diventando così pienamente operativo. Alla presidenza, sindaci e delegati dei 26 Comuni tra fermano e maceratese che fanno parte della Spa, hanno eletto Luciano Biondi (Rapagnano), mentre consiglieri sono stati eletti Antonio Albunia (Porto Sant’Elpidio ma in rappresentanza anche di sant’Elpidio a Mare, con delega alla vicepresidenza), Elsa Corpetti (Monte San Giusto), Simona Tidei (Sarnano, ex vicepresidente), Leonardo Apolloni (Montegranaro). Alla presidenza del Collegio dei revisori dei conti è stata, invece, indicata Marina Diomedi (Sant’Elpidio a Mare). Tra i primi temi di cui ha cominciato a occuparsi il nuovo Cda rientra, ovviamente, l’opera principe di questa fase storica del Tennacola: la realizzazione della nuova sede, una struttura ampia e innovativa che sorgerà ai margini dell’area industriale Brancadoro di Casette d’Ete, voluta per rispondere alle necessità di spazi più ampi per uffici e servizi, oltre che per il ricovero dei mezzi rispetto alla storica dislocazione in centro città, a Sant’Elpidio a Mare.