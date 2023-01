Tennis, Cocciaretto sempre più su

Semplicemente fantastica la tennista di casa nostra Elisabetta Cocciaretto, n.69 WTA, che ai quarti di finale dell’Hobart international torneo WTA 250 da 259.303 dollari, sconfigge con il punteggio 57 76 (8) 64 dopo una battaglia durissima di oltre due ore e tre quarti con la statunitense Bernarda Pera n. 44 del ranking. L’azzurra aveva conquistato l’accesso ai quarti dopo aver annullato, nell’ordine, la francese Alizè Cornet, n. 34 del ranking, con il punteggio 64 62 e, a seguire, la collega italiana della squadra azzurra, Jasmine Paolini, per 62 61 con appena 56 minuti di gioco. Superare nei quarti la statunitense Pera è stato meno semplice. Cocciaretto ce l’ha fatta unendo al suo considerevole bagaglio fisico e tecnico una grinta formidabile che peraltro costituisce una sua caratteristica decisiva. I tre successi consecutivi all’Hobart International di Australia, oltre a farle guadagnare la semifinale del torno hanno rilanciato le sue chance nel torneo stesso e fatto conquistare posizioni nel ranking mondiale. Questa notte si giocherà l’ingresso in finale con un’altra statunitense: Sofia Kenin n. 280 nel ranking mai incontrata in carriera.