Tennistavolo, Virtus all’esordio

Le Marche tornano nella serie A del tennistavolo maschile grazie alla Virtus Servigliano, che ha dominato il campionato di B1 nella scorsa stagione. Far parte delle prime 24 società a livello nazionale rende orgogliosa la Virtus, che catapulta in serie A un paese di 2.250 abitanti. L’impresa porta la firma della società e di tre pongisti protagonisti sul campo: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan, professionisti che hanno sposato la mission della società basata sulla promozione del territorio. Per rendersi conto dell’impresa della Virtus, basti dire la truppa giallorossa sarà protagonista a Napoli, Cagliari, Sassari, Pescara, Bari, tanto per citare alcune piazze. Il debutto in campionato verrà celebrato oggi alle 15, palasport di Servigliano (ingresso gratuito), contro il Casamassima di Bari. Intanto la Virtus ha messo a segno il colpo del mercato assicurandosi Danilo Faso.